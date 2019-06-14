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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян

    Светская львица порадовала поклонников новім фото

    38-летняя Ким Кардашьян поделилась новой летней фотографией. Звезда реалити позировала на ступеньках бассейна в бикини со змеиным принтом.

    Опубликовав «горячий» снимок, Ким продолжила промо новой косметики.

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    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
    Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне

    Поклонники восхитились звездой в комментариях. «Идеальная», «Хочу такое же тело», «Ты очень сексуальная. Спасибо за летнее настроение», «Ты сделала фото на Бали? Так красиво», - пишут в Instagram.

    Ким также привлекла внимание прессы своим выходом в свет. Бизнес-леди пришла на презентацию коллекции Levi’s и Wardrobe. NYC в Голливуде. Она появилась на публике в юбке Dior с газетным принтом. Похожее платье было и у героини Сары Джессики-Паркер в «Сексе в большом городе».

     

     

    Кардашьян
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