Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне



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Ким Кардашьян

Светская львица порадовала поклонников новім фото

38-летняя Ким Кардашьян поделилась новой летней фотографией. Звезда реалити позировала на ступеньках бассейна в бикини со змеиным принтом.

Опубликовав «горячий» снимок, Ким продолжила промо новой косметики.

Поклонники восхитились звездой в комментариях. «Идеальная», «Хочу такое же тело», «Ты очень сексуальная. Спасибо за летнее настроение», «Ты сделала фото на Бали? Так красиво», - пишут в Instagram.

Ким также привлекла внимание прессы своим выходом в свет. Бизнес-леди пришла на презентацию коллекции Levi’s и Wardrobe. NYC в Голливуде. Она появилась на публике в юбке Dior с газетным принтом. Похожее платье было и у героини Сары Джессики-Паркер в «Сексе в большом городе».