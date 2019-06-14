Ким Кардашьян засветила сочную фигуру в басейне
Ким Кардашьян
Светская львица порадовала поклонников новім фото
38-летняя Ким Кардашьян поделилась новой летней фотографией. Звезда реалити позировала на ступеньках бассейна в бикини со змеиным принтом.
Опубликовав «горячий» снимок, Ким продолжила промо новой косметики.
Поклонники восхитились звездой в комментариях. «Идеальная», «Хочу такое же тело», «Ты очень сексуальная. Спасибо за летнее настроение», «Ты сделала фото на Бали? Так красиво», - пишут в Instagram.
Ким также привлекла внимание прессы своим выходом в свет. Бизнес-леди пришла на презентацию коллекции Levi’s и Wardrobe. NYC в Голливуде. Она появилась на публике в юбке Dior с газетным принтом. Похожее платье было и у героини Сары Джессики-Паркер в «Сексе в большом городе».