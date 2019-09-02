Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда ответила на вопросы своих фанатов

38-летняя Ким Кардашьян всегда мечтала иметь много наследников. Звезда признавалась, что супруг, 42-летний Канье Уэст, полностью поддерживает ее в этом вопросе. У звездных родителей подрастает четверо малышей: 6-летняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и трехмесячный Псалм.

Поклонники звезды поинтересовались, собирается ли она заводить еще детей? Ким сообщила, что в ее жизни слишком мало свободного времени для появления нового малыша.

«Я очень люблю всех своих детей. Но четверо – это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому из них требуется очень много внимания», – ответила Кардашьян.

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