  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда ответила на вопросы своих фанатов

    38-летняя Ким Кардашьян всегда мечтала иметь много наследников. Звезда признавалась, что супруг, 42-летний Канье Уэст, полностью поддерживает ее в этом вопросе. У звездных родителей подрастает четверо малышей: 6-летняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и трехмесячный Псалм.

    Поклонники звезды поинтересовались, собирается ли она заводить еще детей? Ким сообщила, что в ее жизни слишком мало свободного времени для появления нового малыша.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
    Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей

     «Я очень люблю всех своих детей. Но четверо – это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому из них требуется очень много внимания», – ответила Кардашьян.

     Читайте также: Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже

     

     

     

    дети Кардашьян Канье Уэст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ