Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel



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Кит Харингтон

Киновселенная заполучила Короля Севера

Издание Deadline сообщает, что к киновселенной скоро присоединится Кит Харингтон. Объявлять, в каком именно проекте будет супергеройствовать Кит, студия Disney не торопится, но у фанатов уже появились догадки.

На выставке D23, которая в эти дни проходит в Калифорнии, стало известно о грядущем сериале «Лунный рыцарь»: в нем покажут историю героя одноименных комиксов – бывшего наемника и мастера боевых искусств, который обрел суперсилы и перешел на сторону добра. Но следующим частям «Доктора Стрэнджа» и «Тора» нужны главные злодеи, как и «Человеку-Пауку», если Disney и Sony все-таки смогут договориться о продолжении франшизы, а «Людям Икс» может пригодиться новый Россомаха.