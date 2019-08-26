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    Шоу-биз

    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel

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    Кит Харингтон - Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон

    Киновселенная заполучила Короля Севера

    Издание Deadline сообщает, что к киновселенной скоро присоединится Кит Харингтон. Объявлять, в каком именно проекте будет супергеройствовать Кит, студия Disney не торопится, но у фанатов уже появились догадки.

    На выставке D23, которая в эти дни проходит в Калифорнии, стало известно о грядущем сериале «Лунный рыцарь»: в нем покажут историю героя одноименных комиксов – бывшего наемника и мастера боевых искусств, который обрел суперсилы и перешел на сторону добра. Но следующим частям «Доктора Стрэнджа» и «Тора» нужны главные злодеи, как и «Человеку-Пауку», если Disney и Sony все-таки смогут договориться о продолжении франшизы, а «Людям Икс» может пригодиться новый Россомаха.

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    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
    Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel

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