Клип украинской группы номинировали на премию престижного кинофестиваля

Zenit - шестой официальный клип за шесть лет существования электро-фолк группы

Клип украинской исполнительницы Onuka на песню Zenit вошел в список претендентов на звание «Лучшее музыкальное видео» престижного международного кинофестиваля ARFF Barcelona.

Об этом сообщили в Инстаграме группы.

«Создавая видео на трек Zenit, мы надеялись, что оно поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и номинировали на звание «Лучшего музыкального видео «на международном кинофестивале ARFF Barcelona», - говорится в заметке.

Месседж клипа подтверждает и то, что сырьем для изготовления костюмов стали более 15 мешков вещей, найденных на киевских секонд-хенде.

Zenit - шестой официальный клип за шесть лет существования электро-фолк группы. Срежиссировал его саунд-продюсер Onuka Евгений Филатов, который также снимал клипы Onuka Look, Time и Misto. По сюжету - сказочные герои с гор, рек и полей под звуки трембит, цимбал и телинок сходятся в общем танце. Их единство - и является посвящением красоте окружающего мира. В треке можно расслышать немало народных инструментов - цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту.

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