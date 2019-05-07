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    Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием

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    instagram / adele - Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием
    instagram / adele

    «Этот год я полностью посвящу себе», - заявила поп-исполнительница

    Вчера знаменитая певица Адель отметила день рождения - звезде исполнился 31 год. По этому случаю певица опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о том, каким непростым выдался для нее предыдущий год, а также оставила несколько пожеланий для себя и своих преданных фанатов.

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    Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием
    Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием
    Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием
    Когда уходит популярность: Адель поздравила себя с 31-летием
    instagram / adele

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    «Мне 31... Спасибо, черт возьми! Предыдущий год подготовил для меня много испытаний, и я приняла их и старалась изо всех сил. Мы не знаем, сколько каждому из нас отведено, и порой жизнь очень сложна. Я сильно изменилась за последние пару лет. Эти изменения продолжаются и сейчас. Это абсолютно нормально. Свой 31 год я постараюсь полностью посвятить себе. Впервые за десять лет я остро чувствую весь мир вокруг себя и устремленно смотрю в будущее. Будьте добры к себе, не забывайте, что вы в первую очередь люди! Найдите время отложить свой телефон и другие дела, чтобы вдоволь громко посмеяться вместе с друзьями. Научитесь по-настоящему любить себя — только сейчас я по-настоящему поняла, что этого более чем достаточно», - написала Адель.

    Пост певица сопроводила серией снимков, которые, судя по всему, были сделаны на праздничной вечеринке по случаю ее дня рождения. На них звезда позирует в очень ярком образе: в блестящем платье, с пышными кудрями и длинными кукольными ресницами.

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