«Счастливого оргазма». Известная супермодель призналась, зачем рассылает всем секс-игрушки

Звезда подиумов поделилась опытом использования интимных предметов

Британская актриса и модель Кара Делевинь принялась раздаривать друзьям секс-игрушки после того, как стала совладелицей компании Lora DiCarlo, производящей товары для взрослых. Она рассказала об опыте использования различных интимных приспособлений в подкасте OTHERtone, опубликованном на YouTube.

Делевинь призналась, что за свою жизнь перепробовала множество секс-игрушек. «Я приходила в какой-нибудь секс-шоп и пробовала всякие разные штуки. Но мысль постоянно их использовать меня не прельщала, потому что, мне кажется, важно уметь обходиться и без них», — отметила она.

Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, все секс-игрушки, созданные мужчинами, вибрируют слишком интенсивно.

Делевинь добавила, что ее друзья были в восторге, узнав, что она теперь занимается созданием товаров для взрослых. «Я рассылаю всем секс-игрушки и желаю "счастливого оргазма"», — сказала она.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star

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