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    Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)

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    Клипмейкер Алан Бадоев - Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)
    Клипмейкер Алан Бадоев
    instagram.com/alanbadoev/

    Режиссер показал, как проводит время с Лолитой

    Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев восхитил новыми кадрами дочери Лолиты.

    16-летняя девушка прилетела на летние каникулы к известному отцу на отдых. На странице в Instagram режиссер показал, как проводит время с родным человеком, в частности, завтрак. На фото Лолита позировала, сидя за столом в кафе на террасе.

    В посте звезда признался, что никак не нарадуется компанией своего ребенка от Жанны Бадоевой.

    «Утро, счастье на максимум!» — написал Алан.

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    Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)
    Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)
    Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)
    instagram.com/alanbadoev/

    Со своей стороны, фолловеры писали в комментариях, что Лолита — копия папы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)