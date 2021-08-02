Копия папы. Алан Бадоев показала свою 16-летнюю дочь (фото)

Режиссер показал, как проводит время с Лолитой

Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев восхитил новыми кадрами дочери Лолиты.

16-летняя девушка прилетела на летние каникулы к известному отцу на отдых. На странице в Instagram режиссер показал, как проводит время с родным человеком, в частности, завтрак. На фото Лолита позировала, сидя за столом в кафе на террасе.

В посте звезда признался, что никак не нарадуется компанией своего ребенка от Жанны Бадоевой.

«Утро, счастье на максимум!» — написал Алан.

Со своей стороны, фолловеры писали в комментариях, что Лолита — копия папы.

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