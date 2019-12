Король темного трип-хопа едет в Украину с концертами



Одним из крупнейших музыкальных впечатлений Мэтта был, услышанный им в детстве, православный церковный хор

Популярный певец даст три концерта

Воплощение всепоглощающей печали, известный британский музыкант Мэтт Эллиотт едет в Украину исполнять свои хиты из будущего альбома «Farewell To All We Know». Певец собирается посетить Ивано-Франковск, Одессу, Киев.

Приезд такого артиста – настоящий праздник для меломанов, ведь в музыке и в голосе исполнителя слышится настоящая искренность, а мелодика напоминает славянские мотивы. Оказывается, одним из крупнейших музыкальных впечатлений Мэтта был, услышанный им в детстве, православный церковный хор.

Весь украинский тур Мэтта будет сопровождать Ghost cities - мультиинструментальный соло-проект. Николай Лебедь будет импровизировать с саксофоном и электронным звучанием в живом времени, а также представит некоторые готовые композиции.

В начале своей музыкальной карьеры Мэтт работал в музыкальном магазине, где продавал пластинки, потом стал гитаристом в двух известных бристольских группах Linda's Strange Vacation и Flying Saucer Attack. Причем последний коллектив считается основоположником пост-рока.