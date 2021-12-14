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    Королева Елизавета «порадовала» правнука вафельницей в подарок

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    Принц Гарри с женой и сыном - Королева Елизавета «порадовала» правнука вафельницей в подарок
    Принц Гарри с женой и сыном
    Фото из открытых источников

    Британская королева – счастливая прабабушка 12 наследников

    Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика. «Моя бабушка спросила, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество и Меган ответила, что он мечтает о вафельнице», – рассказал герцог Сассекский.

    Королева сразу же исполнила пожелание правнука и прислала ему желанный девайс, которым, правда, теперь больше пользуется Меган Маркл, которая «обожает готовить на завтрак органические вафли».

    Британская королева – счастливая прабабушка 12 наследников и в каждый праздник старается радовать правнуков особенными подарками.

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    Теги: скандал Меган Маркл Принц Гарри Рождество праздник Королева Елизавета II
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    Королева Елизавета «порадовала» правнука вафельницей в подарок