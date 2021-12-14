Королева Елизавета «порадовала» правнука вафельницей в подарок

Британская королева – счастливая прабабушка 12 наследников

Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика. «Моя бабушка спросила, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество и Меган ответила, что он мечтает о вафельнице», – рассказал герцог Сассекский.

Королева сразу же исполнила пожелание правнука и прислала ему желанный девайс, которым, правда, теперь больше пользуется Меган Маркл, которая «обожает готовить на завтрак органические вафли».

Британская королева – счастливая прабабушка 12 наследников и в каждый праздник старается радовать правнуков особенными подарками.