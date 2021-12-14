Пьяная Волочкова сорвала съемки программы

Балерина постоянно попадает в неприятные ситуации

Анастасия Волочкова, приехав на съемки программы одного из российских YouTube-каналов, вела себя настолько неприлично, что организаторы решили не публиковывать выпуск. Балерина явно была пьяна, не давала говорить остальным звездным гостям. Все были вынуждены слушавать рассказы скандальной звезды. Анастасия поведала и о том, как встречалась с Джимом Керри, и о том, как получала шикарные подарки от миллионеров.

Ранее мы писали о том, как Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции. Когда полицейские попыталмсь составить протокол, Волочкова возмутилась. «Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы – большая молодец», а вы занимаетесь какой-то **** просто. Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», – заявила она.