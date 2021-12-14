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    Пьяная Волочкова сорвала съемки программы

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    О Анастасии Волочкове сейчас почти не вспоминают, как о известной балерине - Пьяная Волочкова сорвала съемки программы
    О Анастасии Волочкове сейчас почти не вспоминают, как о известной балерине
    фото из открытых источников

    Балерина постоянно попадает в неприятные ситуации

    Анастасия Волочкова, приехав на съемки программы одного из российских YouTube-каналов, вела себя настолько неприлично, что организаторы решили не публиковывать выпуск. Балерина явно была пьяна, не давала говорить остальным звездным гостям. Все были вынуждены слушавать рассказы скандальной звезды. Анастасия поведала и о том, как встречалась с Джимом Керри, и о том, как получала шикарные подарки от миллионеров.

    Ранее мы писали о том, как Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции. Когда полицейские попыталмсь составить протокол, Волочкова возмутилась. «Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы – большая молодец», а вы занимаетесь какой-то **** просто. Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», – заявила она.

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    Теги: скандал карантин шоу-бизнес
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    Пьяная Волочкова сорвала съемки программы