Кортни Кардашьян показала грудь после слов Ким, что она «наименее сексуальная» (фото)



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40-летняя Кортни Кардашьян вместе с младшей сестрой Ким приехала в Майами

Звезда реалити-шоу впечатлила поклонников пикантным образом

Ким и Кортни Кардашьян прибыли на светское мероприятие Dior. Как только американки вышли из авто, их атаковали папарацци. Репортеры были удивлены внешним видом старшей представительницы звездного семейства.

Она надела черный облегающий топ. Под ним не оказалось бюстгальтера. Из-под откровенного наряда была видна часть ее обнаженной груди.

Поклонники также восхитились и образом младшей сестры Кортни. Ким надела белую футболку Virginia Beach и завязала ее на спине.

Многие отметили, что в этот раз Ким выглядела менее сексуальной, чем ее сестра. Ранее она обвиняла Кортни в том, что та является «наименее волнующей из всех сестер».