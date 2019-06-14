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    Шоу-биз

    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны

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    <div class="sel_item">Мадонна</div> - Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Мадонна

    Стал известен эксцентричный список требований поп-дивы

    Мадонна заказала новый частный самолет для своего мирового турне, но, как оказалось, сделанный на заказ борт не удовлетворяет требованиям звезды.

    Более того, 60-летняя артистка захотела, чтобы в салон самолета поместили криогенную камеру для омоложения, чтобы она могла восстанавливать силы после выступлений.

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    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны
    Криогенная камера и рояль: обнародован райдер Мадонны

     «Мадонна путешествует с двумя косметологами, и у нее есть криогенная камера для омоложения. Она принесла ее на борт и хотела использовать во время полета, но командир экипажа сказал, что если она это сделает, то они никогда не смогут взлететь, так как устройство затратит все электричество лайнера», – рассказал инсайдер.

    Среди прочего в перечне прописано, что в ее гостиничных апартаментах всенепременно должен стоять рояль, свечи с ароматом водорослей агар-агар или кофейного дерева, букеты из роз обязательно розового цвета, большой кусок сыра Пармезан, два спелых авокадо и поднос с «красиво сервированными органическими сезонными фруктами», пишет Radar Online.

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