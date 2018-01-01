Проблемная беременность и отсутствие поддержки от возлюбленного расстроили всю семью

Беременность 20-летней Кайли Дженнер протекает не так гладко, как хотелось бы ей и ее родным. Звезда недовольна лишними килограммами, находится в подавленном состоянии, так и еще и отец ребенка, Трэвис Скотт, не оказывает должной поддержки. К слову, Канье



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Проблемная беременность и отсутствие поддержки от возлюбленного расстроили всю семью

Беременность 20-летней Кайли Дженнер протекает не так гладко, как хотелось бы ей и ее родным. Звезда недовольна лишними килограммами, находится в подавленном состоянии, так и еще и отец ребенка, Трэвис Скотт, не оказывает должной поддержки. К слову, Канье Уэст провел с рэпером мужскую беседу.

Сложившейся ситуацией обеспокоена Крис Дженнер. Она переживает за душевное состояние младшей дочери и не знает, как вывести ее из депрессии. Более того, Кайли не просто замкнулась в себе и не хочет общаться с публикой, у нее появилась мания преследования. 20-летней знаменитости кажется, что персонал, работающий в их особняке, постоянно следит за ней, делая ее снимки во время беременности.

Кайли не публикует свои снимки в Instagram с начала декабря, но недавно порадовала поклонников селфи в Snapchat. Звезда поделилась трогательным снимком с племянницей и еще больше убедила фанатов в том, что находится в интересном положении, сопроводив фото подписью: «Не могу дождаться мини-Кайли».

Джерело: graziamagazine.ru