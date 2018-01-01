Кайли не публикует свои снимки в Instagram с начала декабря, но недавно порадовала поклонников селфи в Snapchat. Звезда поделилась трогательным снимком с племянницей и еще больше убедила фанатов в том, что находится в интересном положении, сопроводив фото подписью: «Не могу дождаться мини-Кайли».