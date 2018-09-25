Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
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Известная модель 90-х Синди Кроуфорд снялась для обложки испанского глянцевого журнала Vogue, который отмечает 30-летие
Знаменитая американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue, который отмечает 30-летие, о чем говорится на официальном сайте издания.
Синди опубликовала три разные обложки на своей странице в Instagram и поздравила испанский Vogue с 30-летием. Кроме того, супермодель вспомнила, что была главной героиней первого выпуска глянца в 1988 году.
Автором новых снимков с Кроуфорд выступил известный аргентинский фотограф Себастьян Фаена, который снимал супермодель на живописном берегу у моря.
«Не могу поверить, что украшала самый первый номер испанского Vogue в 1988 году и сегодня мы отмечаем его 30-летие! Я горжусь тем, что вернулась на обложку свежего номера журнала – на этот раз, попав в объектив Себастьяна Фаена», – написала Кроуфорд.
Звезда снялась сразу в трех эффектных образах. Первый — в ярком маковом платье с объемным воротником от бренда Marc Jacobs. Второй образ — коричневая меховая куртка от Ralph Lauren на голое тело. Третья часть фотосессии — в стиле Голливуда 50-60-х годов.
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Джерело: 24tv.ua