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    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue

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    Синди Кроуфорд - Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд

    Известная модель 90-х Синди Кроуфорд снялась для обложки испанского глянцевого журнала Vogue, который отмечает 30-летие

    Знаменитая американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue, который отмечает 30-летие, о чем говорится на официальном сайте издания.

    Синди опубликовала три разные обложки на своей странице в Instagram и поздравила испанский Vogue с 30-летием. Кроме того, супермодель вспомнила, что была главной героиней первого выпуска глянца в 1988 году.

    Автором новых снимков с Кроуфорд выступил известный аргентинский фотограф Себастьян Фаена, который снимал супермодель на живописном берегу у моря.

    «Не могу поверить, что украшала самый первый номер испанского Vogue в 1988 году и сегодня мы отмечаем его 30-летие! Я горжусь тем, что вернулась на обложку свежего номера журнала – на этот раз, попав в объектив Себастьяна Фаена», – написала Кроуфорд.

    Звезда снялась сразу в трех эффектных образах. Первый — в ярком маковом платье с объемным воротником от бренда Marc Jacobs. Второй образ — коричневая меховая куртка от Ralph Lauren на голое тело. Третья часть фотосессии — в стиле Голливуда 50-60-х годов.

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    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue
    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии для Vogue

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    Джерело: 24tv.ua

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