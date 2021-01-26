Ксения Мишина откровенно рассказала об отношениях с насильником

Артистка вспомнила отношения с абьюзером

Украинская актриса, экс-«Холостячка» Ксения Мишина, которая призналась, что не боится разрыва отношений с Александром Эллертом, вспомнила своего бывшего.

Поклонникам в Instagram звезда откровенно рассказала об абьюзе со стороны экса. Как вспомнила Мишина, тогда у нее был не самый лучший период в жизни:

«Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в трешке с черными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: «Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель». Навряд ли я смогу описать словами то липкое чувство отвержения и боль от осознания безысходности», - призналась Мишина.

Актриса переживала за будущее своего сына, сможет ли обеспечить ему хотя бы какие-то базовые потребности, ей приходилось часто расставаться с ребенком, чтобы заработать какую-то копейку. В тот момент в жизни Ксении неожиданно появился мужчина.

«И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков. Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идет не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением. Привет, абьюз, давно не виделись. С момента, когда я беременная убегала из подобных отношений», - рассказала актриса.

Мишина вспоминает, что мужчина называл всех актрис проститутками и настаивал, чтобы Ксения сделала выбор — профессия или семья.

«Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав «семейные разборки» просто игнорировала такие вызовы и это еще больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть», - отметила Мишина.

Но, несмотря на то, что Ксении пришлось все это пережить, она благодарна за этот путь, поскольку благодаря ему стала той, кем сейчас есть.

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