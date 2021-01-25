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    Шоу-биз

    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)

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    <p>32-летняя актриса Румер Уиллис поделилась пикантными кадрами</p> <div></div> - Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)

    32-летняя актриса Румер Уиллис поделилась пикантными кадрами

    instagram.com/rumerwillis/

    Звезда снялась в нижнем белье

    Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя актриса Румер Уиллис, любит примерять провокационные образы. Девушка обладает точеной фигурой и модельной внешностью, поэтому часто принимает участие в фотосессиях. На этот раз звезда снялась полуобнаженной.

    Румер позировала на кровати. На дочери исполнительницы главной роли в фильме «Стриптиз» было желтое бра и трусики с завышенной талией. Уиллис распустила длинные темные волосы и подчеркнула выразительные черты лица с помощью макияжа в натуральных оттенках. Компанию инстазвезде составила собака по кличке Долорес.

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    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)
    instagram.com/rumerwillis/

    Артистка призналась, что она прошла непростой путь принятия себя и своего тела. «Это большой прогресс. Я борюсь с этим каждый день!» — заявила Румер.

    Актриса фильма ужасов «Крик в общаге» рассказала, что была очень взволнована, когда ей предложили сняться в белье. «Я очень нервничала и чувствовала себя такой уязвимой», — подчеркнула Уиллис.

    Но тем не менее она смогла пересилить себя и приняла участие в съемке. Дочь исполнителя главной роли в фильме  «Крепкий орешек» считает крайне важным принимать и любить свое тело, независимо от форм и пропорций. «В подростковом возрасте моя самооценка была подорвана хейтерами, извергающими в мою сторону негатив и ненависть. С юных лет я неустанно работала, чтобы любить себя, свое тело, свое лицо. Я пытаюсь не позволять негативным комментариям других людей о том, как я выгляжу, повлиять на меня. Это моя версия исцеления!» — отметила представительница звездной семьи.

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии

     Читайте также: «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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