Копия мамы: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье поразила фанатов (фото)

Звезда снялась в нижнем белье

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя актриса Румер Уиллис, любит примерять провокационные образы. Девушка обладает точеной фигурой и модельной внешностью, поэтому часто принимает участие в фотосессиях. На этот раз звезда снялась полуобнаженной.

Румер позировала на кровати. На дочери исполнительницы главной роли в фильме «Стриптиз» было желтое бра и трусики с завышенной талией. Уиллис распустила длинные темные волосы и подчеркнула выразительные черты лица с помощью макияжа в натуральных оттенках. Компанию инстазвезде составила собака по кличке Долорес.

Артистка призналась, что она прошла непростой путь принятия себя и своего тела. «Это большой прогресс. Я борюсь с этим каждый день!» — заявила Румер.

Актриса фильма ужасов «Крик в общаге» рассказала, что была очень взволнована, когда ей предложили сняться в белье. «Я очень нервничала и чувствовала себя такой уязвимой», — подчеркнула Уиллис.

Но тем не менее она смогла пересилить себя и приняла участие в съемке. Дочь исполнителя главной роли в фильме «Крепкий орешек» считает крайне важным принимать и любить свое тело, независимо от форм и пропорций. «В подростковом возрасте моя самооценка была подорвана хейтерами, извергающими в мою сторону негатив и ненависть. С юных лет я неустанно работала, чтобы любить себя, свое тело, свое лицо. Я пытаюсь не позволять негативным комментариям других людей о том, как я выгляжу, повлиять на меня. Это моя версия исцеления!» — отметила представительница звездной семьи.

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