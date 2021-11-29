Кто победил в «Танцах со звездами»

За победу боролись три пары

Вчера состоялся финал проекта «Танцы со звездами». По результатам голосования победу одержали Артур Логай и Анна Карелина.

Финал запомнился ожесточенной борьбой. Прямой эфир был разделен на три танцевальных блока. Первый номер – любимый танец судей. Вторым пары продемонстрировали любимый танец зрителей, которые могли выбрать его благодаря голосованию в соцсетях шоу «Танцы со звездами». Третьим парам станцевали фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

instagram.com/tanci1plus1/

В результате, судьи проекта оценили финалистов так: Артур Логай и Анна Карелина – 177, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук – 174, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар – 171.

Впрочем, решающим стало голосование телезрителей. Они поддержали Артура Логая и Анну Карелин.

Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

«Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.