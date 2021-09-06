Кто стал лидером после первого эфира «Танцев со звездами»

Как прошел первый эфир «Танцев со звездами»

Вчера состоялся первый эфир пятого сезона телепроекта «Танцы со звездами», который проходит под лозунгом «Танцуй сердцем».

Прямой эфир шоу вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а на звездном балконе в первом эфире встречал участников после выступлений популярный артист Макс Барских.

Открыли первый эфир шоу певица Lida Lee и Алексей Базела, которые исполнили зажигательный джаз. И зрители, и судьи были ошелломлены выступлением и оценили его в 20 баллов.

Изрядно зрители ждали выступление солистки группы KAZKA Александры Зарицкой. Исполнительница вместе со своим партнером Юрием Мешковым исполнила страстное танго. Впрочем, судьи не слишком высоко оценили ее выступление. Они поставили ей всего 16 баллов.

Следующими покоряли судей и зрителей Дмитрий Каднай и Алина Ли. Страстная пара зажгла паркет ча-ча-ча и получила 21 балл.

Звезда «Женского Квартала», актриса Анастасия Оруджова, несмотря на серьезную травму, все же вышла на паркет. Во время репетиции юмористка порвала связи, но все же вместе со своим партнером Денисом Самсоном исполнила джайв. Танец оценили в 13 баллов.

Не оставила равнодушными своим зажигательным танцем пара Иван Люленов и Яна Цибульская. Они показали эффектную самбу под живое исполнение Wellboy — «Гуси».

А вот меньше всего баллов получил актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев. Судьи сильно раскритиковали его выступление с Марией Колосовой, мол, было слишком откровенно и вульгарно. Судьи поставили паре всего 7 баллов.

Заметим, что согласно правилам проекту, сегодня ни одна из пар не покинула шоу. Однако судьи ставили оценки. По итогам первого прямого эфира в тройку лидеров вошли следующие пары:

Дмитрий Каднай и Алина Ли — 21 балл

Lida Lee и Алексей Базела — 20 баллов

Иван Люленов и Яна Цибульская и Джамала и Антон Нестеренко — по 19 баллов.

Последней в турнирной таблице с 7 баллами оказалась пара Алексея Суровцева и Марии Колосовой.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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