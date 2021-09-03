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    Измена – это большая боль. Почему Анастасия Приходько уже два года не общается с мамой

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    Украинская певица Анастасия Приходько - Измена – это большая боль. Почему Анастасия Приходько уже два года не общается с мамой
    Украинская певица Анастасия Приходько

    Звезда рассказала о непростых отношениях с мамой

    Украинская певица Анастасия Приходько в программе «Зірковий шлях» рассказала о своих непростых отношениях с семьей.

    «Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: измена — это большая боль», — поделилась артистка.

    Кроме этого, звезда добавила, что ее мать практически не интересуется внуками. Младшего Луку она вообще не видела, а старшего — максимум пять раз.

    «Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела... Если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз пять. Наверное, очень занятой человек», — призналась знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: певица Анастасия Приходько
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    Измена – это большая боль. Почему Анастасия Приходько уже два года не общается с мамой