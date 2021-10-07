«Танцы со звездами». Муж Кухар честно рассказал подробности громких скандалов с балериной

По словам артиста балета, его жена – человек педантичный и очень любящий порядок

Екатерина Кухар и Александр Стоянов 12 лет вместе, но расписались официально лишь два года назад. Они рядом на сцене и дома, воспитывают сына Тимура от первого брака примы-балерины и общую дочь Настю. Как признается премьер Национальной оперы Украины, у них с женой, как и у всех пар, бывают ссоры, и порой очень громкие и даже экспрессивные.

В программе «Зірковий шлях» Александр разоткровенничался и рассказал об одном из скандалов пары, поделившись впечатляющими подробностями.

По словам артиста балета, его жена – человек педантичный и очень любящий порядок во всем, поэтому просчетов в быту она не прощает. Как-то поводом для скандала стало … недоеденное яблоко.

«Я смотрел фильм, и мне было лень вставать и выбрасывать его. Аккуратно положил на стол. Тут заходит Катя, останавливается, видит яблоко и обращается ко мне: "Что это? Выбрось". Ее это раздражает. Она чистюля. А я взял и размял то яблоко по столу», – поделился деталями конфликта Стоянов.

Поддавшись порыву эмоций, Екатерина схватило огрызок и протерла им новые кроссовки мужа, а он, в отместку, сломал букет, подаренные приме-балерине после выступления ярым почитателем творчества.

«Она не выдерживает, берет кроссовок и выбрасывает в окно. А я тоже беру один из ее новых пар кроссовок и говорю: "Беги". И тоже выбросил в окно», - рассказал о нешуточных страстях в семье Александр.

После громкого скандала Стоянов забрал документы и ноутбук, решив заночевать в отеле. Выйдя из дома, он заметил, что кроссовок жены застрял на крыше. Невзирая на сумерки, Александр раздобыл лестницу, достал обувь и забрал с собой.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

.