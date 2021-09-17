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    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото

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    Алла Мазур с мамой в Киеве, 2005 год Фото: Алла Мазур / Facebook - Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото

    Алла Мазур с мамой в Киеве, 2005 год

    Фото: Алла Мазур / Facebook

    facebook.com/1plus1.AllaMazur

    Телезвезда впервые показала фото всей своей семьи

    Известная украинская телеведущая Алла Мазур решила сделать семейный фейсбук-альбом с семейными фотографиями. К такому решению ее подтолкнули ведущие «Завтрака с 1 + 1», которым телезвезда в свой день рождения, 16 сентября, рассказала о своей маме, которая недавно умерла.

    «Сделаю фейсбук-альбом для нас. Светлые солнечные воспоминания ... Возможно, кого-то вдохновят они сегодня помириться, сказать «люблю» родным. Позвоните родителям, сделайте вместе фотосессию - не в беге на телефон, а красиво, для альбома ... Потом каждое такое фото - на вес золота», - написала Мазур в заметке с фотографиями.

    Телеведущая впервые обнародовала фото своих родителей, брата Александра.

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    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото
    facebook.com/1plus1.AllaMazur

    «Это первый мой день рождения без мамы ... Но чувствую ее рядом ежесекундно. Люблю тебя, мамочка. Папочка, брат Саша, мой сыночек - вы мои дорогие, люблю вас и обнимаю. Пусть эти воспоминания согреют нас и поддержат ... »- с такими нежными словами обратилась Алла Мазур к родным.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости телеведущая
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    Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото