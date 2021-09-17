Первый день рождения без мамы. Алла Мазур опубликовала чувственные семейные фото

Телезвезда впервые показала фото всей своей семьи

Известная украинская телеведущая Алла Мазур решила сделать семейный фейсбук-альбом с семейными фотографиями. К такому решению ее подтолкнули ведущие «Завтрака с 1 + 1», которым телезвезда в свой день рождения, 16 сентября, рассказала о своей маме, которая недавно умерла.

«Сделаю фейсбук-альбом для нас. Светлые солнечные воспоминания ... Возможно, кого-то вдохновят они сегодня помириться, сказать «люблю» родным. Позвоните родителям, сделайте вместе фотосессию - не в беге на телефон, а красиво, для альбома ... Потом каждое такое фото - на вес золота», - написала Мазур в заметке с фотографиями.

Телеведущая впервые обнародовала фото своих родителей, брата Александра.

«Это первый мой день рождения без мамы ... Но чувствую ее рядом ежесекундно. Люблю тебя, мамочка. Папочка, брат Саша, мой сыночек - вы мои дорогие, люблю вас и обнимаю. Пусть эти воспоминания согреют нас и поддержат ... »- с такими нежными словами обратилась Алла Мазур к родным.

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Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.