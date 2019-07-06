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    Супергероев превратили в детей, и они уже учатся спасать мир (фото)

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    Супергероев превратили в детей, и они уже учатся спасать мир (фото)
    boredpanda.com

    У супергероев и супергероинь тоже было детство, считает художник Лукас Эдуардо Насименто из Бразилии

    Бразильский художник Лукас Эдуардо Нассименто, известный в интернете под именем Dragonarte, уверен, что супергерои тоже были маленькими.

    Его проект полностью посвящен авторским комиксам про героев комиксов, аниме и манги. Одной из его любимых фантазий являются как раз таки приключения маленьких героев, каждого из которых мы прекрасно знаем.

    Представьте себе обычный двор, наполненный детишками, только детишки эти — будущие спасители Земли!

    Они даже малышами выглядят весьма впечатляюще, хоть и занимаются обычными детскими шалостями: Флэш очень быстро прыгает на скакалке, Тор и Чудо-девочка выдергивают зуб Халку, Тор и Локи качаются на качеле, Призрачный гонщик катается на огненном самокате, а Стэн Ли пытается разнять Железного человека и Капитана Америка.

    Давайте же посмотрим на маленьких супергероев.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кстати, на Instagram художника подписались уже 105 тысяч человек, а на страничку в Facebook — 115 тысяч подписчиков. А его иллюстрациями делились в соцсетях сам Стэн Ли — создатель комиксов и Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека.

    Джерело: boredpanda.com

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