Супергероев превратили в детей, и они уже учатся спасать мир (фото)



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boredpanda.com

У супергероев и супергероинь тоже было детство, считает художник Лукас Эдуардо Насименто из Бразилии

Бразильский художник Лукас Эдуардо Нассименто, известный в интернете под именем Dragonarte, уверен, что супергерои тоже были маленькими.

Его проект полностью посвящен авторским комиксам про героев комиксов, аниме и манги. Одной из его любимых фантазий являются как раз таки приключения маленьких героев, каждого из которых мы прекрасно знаем.

Представьте себе обычный двор, наполненный детишками, только детишки эти — будущие спасители Земли!

Они даже малышами выглядят весьма впечатляюще, хоть и занимаются обычными детскими шалостями: Флэш очень быстро прыгает на скакалке, Тор и Чудо-девочка выдергивают зуб Халку, Тор и Локи качаются на качеле, Призрачный гонщик катается на огненном самокате, а Стэн Ли пытается разнять Железного человека и Капитана Америка.

Давайте же посмотрим на маленьких супергероев.

Кстати, на Instagram художника подписались уже 105 тысяч человек, а на страничку в Facebook — 115 тысяч подписчиков. А его иллюстрациями делились в соцсетях сам Стэн Ли — создатель комиксов и Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека.

Джерело: boredpanda.com