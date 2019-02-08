Звезды фильма «Свадьба лучшего друга» воссоединились в фотосессии 22 года спустя



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В далеком 1997 году Джулия Робертс, Дермот Малруни, Камерон Диаз и Руперт Эверетт снялись в замечательной романтической комедии «Свадьба лучшего друга»

Спустя 22 года благодаря изданию Entertainment Weekly актеры воссоединились в праздничной фотосессии, посвященной Дню всех влюбленных.

Звезды ромкома позируют в шикарных нарядах – на Джулии Робертс белоснежный приталенный костюм, Камерон Диаз облачена в пышное тюлевое платье. От Малруни и Эверетта, хоть и изрядно постаревших, тоже трудно отвести взгляд. Судя по счастливым лицам актеров, они сами были очень рады неожиданному воссоединению и с удовольствием предались воспоминаниям о съемках.

Робертс вспомнила самый лиричный момент в фильме: «Самой проникновенной и искренней мне показалась сцена, в которой я наконец говорю герою Дермота: «Выбери меня. Позволь мне сделать тебя счастливой». Всего одна фраза, но такая нежная и значимая».

А Диаз рассказала о худшей сцене из фильма, да-да, именно, где ей пришлось петь для своего жениха: «Я была в ужасе от этой сцены. Страх пения перед людьми жил во мне, я просто хотела убежать и где-нибудь спрятаться».