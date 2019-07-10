Кум Медведчука идет в парламент от «Слуги народа». СМИ обнародовали новые факты



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Кум Виктора Медведчука Андрей Холодов, который идет в Раду от партии «Слуга народа», более 200 дней в течение года находился за пределами Украины. Следовательно, он не имеет права баллотироваться в нардепы

Андрей Холодов баллотируется в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» под номером 22. Мужчина живет между двумя странами, Украина и Австрией. А совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено в соответствии с требованиями законодательства.

Журналисты программы «Схемы» проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе. Наиболее показательным является информация за2015 год. Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины, большинство которых - в Вене. К тому же, в элитном районе австрийской столицы семья Холодова имеет виллу стоимостью в 6 млн евро.

По закону «О выборах народных депутатов Украины» депутатом может стать только украинец, проживающий в Украине в течение последних пяти лет. Непрерывное проживание определяется законом «О гражданстве Украины», если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышает 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

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Исходя из этого, если ЦИК обнаружит конституционные нарушения со стороны кандидата, комиссией предусмотрено принятие решения об отмене регистрации такого лица.

На все вопросы журналистов Холодов отказывается отвечать. Официально этот кандидат в депутаты является бенефициаром завода «Эфкон-окна» в столице. Однако чаще его называют «теневым» бизнесменом, который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

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Его жена Екатерина Шаховская является официальной владелицей упомянутой ранее виллы в Вене, дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко, жены соучредителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Джерело: inforesist.org