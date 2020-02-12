Лайфхак от Зиброва: «Я в гримерке не распеваюсь, а употребляю коньяк»



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Украинский поп-певец раскрыл секрет успешного выступления

По словам артиста, 50 граммов работают эффективнее, нежели распевка

В Национальном дворце искусств «Украина» проходит Национальная музыкальная премия «Украинская песня года». Пока все в предвкушении церемонии награждения, звезды украинского шоу-бизнеса щеголяют модными нарядами на красной дорожке и делятся откровениями с прессой.

Так, переживающий вторую молодость главный «плэйбой» украинской эстрады 90-х Павло Зибров рассказал журналистам, чем занимается в гримерке перед выступлением.

«Я в гримерке не распеваюсь, а употребляю коньяк», - откровенно рассказал Павло.

«Но только 50 грамм, не более», - поспешил добавить артист.

Напомним, церемония награждения «Украинская песня года» начнется в 19:00. Участниками церемонии награждения станут : Nk, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен.