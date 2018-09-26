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    Леди Гага появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в роскошном платье от Givenchy

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    Леди Гага - Леди Гага появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в роскошном платье от Givenchy
    Леди Гага

    На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Звезда родилась»

    Это дебютная режиссерская работа Брэдли Купера, в которой одну из главных ролей сыграла Леди Гага.

    После позирования фотографам в шикарном платье Givenchy Haute Couture, Леди Гага дала интверью журналу People. Певица призналась, травля в школе помогал ей вжиться в роль в фильме «Звезда родилась».

    «Что ж, разница между мной и Элли в том, что я делала все возможное, чтобы стать певицей и композитором, была готова действовать. Я таскала свою клавиатуру по Нью-Йорку и стучала во все двери. Я действительно верила в себя. Элли не такая. Она совсем не верит в себя. Она буквально измучена музыкальной индустрией», — рассказывает Гага.

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    Леди Гага появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в роскошном платье от Givenchy
    Леди Гага появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в роскошном платье от Givenchy
    Леди Гага появилась на премьере фильма «Звезда родилась» в роскошном платье от Givenchy

    Также Леди Гага отметила, что для того, что бы «погрузиться в роль», она мысленно возвращалась в детство, в те времена, когда над ней издевались одноклассники. 

    «Я думаю, что смогла сыграть эту роль благодаря поддержке Брэдли Купера. Он такой невероятный режиссер и актер. Я просто очень благодарна ему»,- отметила звезда.

    Джерело: graziamagazine.ru

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