В сети появился тизер документального фильма об Эми Уайнхаус



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Эми Уайнхаус

Фильм расскажет о создании последнего альбома артистки

В сети опубликовали тизер нового документального фильма о певице Эми Уайнхаус. Картина будет называться Amy Winehouse — Back to Black и расскажет о том, как проходила запись последнего альбома певицы.

В ленту вошли ранее не опубликованные архивные кадры выступлений Эми, фрагменты записи на студии, интервью с певицей, а также разговоры с музыкальными продюсерами Саламом Реми и Марком Ронсоном, которые принимали участие в создании пластинки.

Премьера картины запланирована на 2 ноября 2018 года.

Напомним, что Эми Уайнхаус страдала от наркотической зависимости и имела проблемы психического характера. Артитска трагически умерла в возрасте 27 лет от отравления алкоголем в 2011 году.