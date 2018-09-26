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    Шоу-биз

    В сети появился тизер документального фильма об Эми Уайнхаус

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    &nbsp;Эми Уайнхаус - В сети появился тизер документального фильма об Эми Уайнхаус
     Эми Уайнхаус

    Фильм расскажет о создании последнего альбома артистки

    В сети опубликовали тизер нового документального фильма о певице Эми Уайнхаус. Картина будет называться Amy Winehouse — Back to Black и расскажет о том, как проходила запись последнего альбома певицы. 

    В ленту вошли ранее не опубликованные архивные кадры выступлений Эми, фрагменты записи на студии, интервью с певицей, а также разговоры с музыкальными продюсерами Саламом Реми и Марком Ронсоном, которые принимали участие в создании пластинки. 

    Премьера картины запланирована на 2 ноября 2018 года.

    Напомним, что Эми Уайнхаус страдала от наркотической зависимости и имела проблемы психического характера. Артитска трагически умерла в возрасте 27 лет от отравления алкоголем в 2011 году.

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