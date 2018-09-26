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    Шоу-биз

    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом

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    Екатерина Бужинская - Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом
    Екатерина Бужинская

    Не только голливудские звезды, такие как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Кристина Агилера и другие, пробуют себя в парфюмерии

    Настал момент, когда и украинские знаменитости решили заняться не только творчеством, но и бизнесом.

    Как стало известно Scotch, украинская артистка Катерина Бужинская презентовала эксклюзивный аромат под названием «Королева вдохновения». 

    Для того, что бы аромат получился идеальным, украинская певица попросила помощи у известного женевского парфюмера Жана Паскаля Осмонта.

    «Создание парфюма – это интересное и загадочное таинство, которое включает в себя идею, творческую работу, а также желание увидеть потрясающий готовый продукт. Парфюмера можно сравнить с удивительным волшебником, обладающим колдовскими чарами и огромным количеством магических ритуалов, благодаря которым получается невероятно приятный парфюмерный шедевр. И, несмотря на столь фантастический подход к созданию духов, парфюм имеет вполне реальный процесс изготовления, поделенный на несколько важных этапов. При выборе парфюма важно помнить одно - запах одевают как одежду. И каждый аромат несет в себе память события»,- так прокомментировала выход парфюма певица.

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    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом
    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом
    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом
    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом
    Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом

    Стоит отметить, что название аромата было придумано неспроста - одноименный хит Катя Бужинская впервые исполнила в дуэте со Стасом Михайловым.Но после Майдана и начала военных действий на Донбассе, артисты сольно выступают с композицией «Королева вдохновения», каждый в своей стране.

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