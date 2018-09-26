Известная украинская певица занялась парфюмерным бизнесом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Бужинская

Не только голливудские звезды, такие как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Кристина Агилера и другие, пробуют себя в парфюмерии

Настал момент, когда и украинские знаменитости решили заняться не только творчеством, но и бизнесом.

Как стало известно Scotch, украинская артистка Катерина Бужинская презентовала эксклюзивный аромат под названием «Королева вдохновения».

Для того, что бы аромат получился идеальным, украинская певица попросила помощи у известного женевского парфюмера Жана Паскаля Осмонта.

«Создание парфюма – это интересное и загадочное таинство, которое включает в себя идею, творческую работу, а также желание увидеть потрясающий готовый продукт. Парфюмера можно сравнить с удивительным волшебником, обладающим колдовскими чарами и огромным количеством магических ритуалов, благодаря которым получается невероятно приятный парфюмерный шедевр. И, несмотря на столь фантастический подход к созданию духов, парфюм имеет вполне реальный процесс изготовления, поделенный на несколько важных этапов. При выборе парфюма важно помнить одно - запах одевают как одежду. И каждый аромат несет в себе память события»,- так прокомментировала выход парфюма певица.

Стоит отметить, что название аромата было придумано неспроста - одноименный хит Катя Бужинская впервые исполнила в дуэте со Стасом Михайловым.Но после Майдана и начала военных действий на Донбассе, артисты сольно выступают с композицией «Королева вдохновения», каждый в своей стране.