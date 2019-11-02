Экс-«Виа Гра» Седокова назвала женатого любовника подарком небес



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Женатый баскетболист Янис Тимма приехал на свидание к певице

Бывшая участница когда-то популярной украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка рассказала, что в этот день спортсмен прилетел к ней в 5 часов утра, после очень сложной игры. Мужчина поехал на студию, где работала исполнительница и провел с ней время.

«Знаю, что моя жизнь – не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты – мой воздух , мое дыхание и моя гордость», – трогательно написала Седокова.

Это все очень романтично и сказочно, если бы не одно весомое обстоятельство – баскетболист женат на другой женщине. Впрочем, Янис намерен развестись с нынешней супругой, хотя у них есть и общий ребенок. У самой 36-летней Анны, напомним, трое детей от разных мужчин.

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