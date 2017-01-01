Леди Гага впервые показала обручальное кольцо c огромным бриллиантом

Певица не перестает удивлять своих поклонников.

Пару дней назад, Леди Гага взорвала сеть полуобнаженными снимками, а сегодня порадовала фанатов обручальным кольцом! [READ_MORE] На одном из кадров откровенной фотосессии на безымянном пальцы певицы заметно украшение внушительных размеров. Напомним, в октябре портал RadarOnline сообщил, что Леди Гага и ее бойфренд Кристиан



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Певица не перестает удивлять своих поклонников.

Пару дней назад, Леди Гага взорвала сеть полуобнаженными снимками, а сегодня порадовала фанатов обручальным кольцом!

На одном из кадров откровенной фотосессии на безымянном пальцы певицы заметно украшение внушительных размеров.

Напомним, в октябре портал RadarOnline сообщил, что Леди Гага и ее бойфренд Кристиан Карино обручены. «Он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом в сентябре. Но пока певица не хочет носить его, потому что еще не готова объявить о помолвке на весь мир», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что Леди Гага первым делом хочет сообщить о свадьбе своему экс-жениху, актеру Тейлору Кинни.





-Леди Гага

Кстати, о взаимоотношениях Гаги и Тейлора Кинни, ходят легенды. Поговаривают, что у певицы и актера до сих пор остались чувства друг к другу. «Мы воевали. И в какой-то момент наступил мой предел. Я поняла, что больше мне не нужны такие отношения. Мы двигались в разных направлениях, а это неправильно», — прокомментировала знаменитость отношения с бывшим женихом.

Джерело: graziamagazine.ru