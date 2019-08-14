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    Шоу-биз

    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера

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    Пинк - Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Пинк

    Американская артистка выбрала украинский бренд для выступления на популярном шоу

    Поп-икона американской музыки Пинк выбрала наряд украинского дизайнера для выступления в вечернем шоу Джимми Киммела. Певица надела асимметричный жакет от бренда Valery Kovalska. Об этом сообщается в Инстаграме дизайнера.

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    Ранее одежду от украинских модельеров выбирали для важных мероприятий Дуа Липа, Деми Мур, Джиджи Хадид и другие звездные красотки.

    Также сообщалось, что в США в одной из фанаток певицы прямо посреди концерта начались роды. Девушка назвала девочку в честь Пинк.   

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    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера
    Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера

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