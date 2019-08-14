Легендарная Пинк надела жакет от украинского дизайнера



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Пинк

Американская артистка выбрала украинский бренд для выступления на популярном шоу

Поп-икона американской музыки Пинк выбрала наряд украинского дизайнера для выступления в вечернем шоу Джимми Киммела. Певица надела асимметричный жакет от бренда Valery Kovalska. Об этом сообщается в Инстаграме дизайнера.

Ранее одежду от украинских модельеров выбирали для важных мероприятий Дуа Липа, Деми Мур, Джиджи Хадид и другие звездные красотки.

Также сообщалось, что в США в одной из фанаток певицы прямо посреди концерта начались роды. Девушка назвала девочку в честь Пинк.



