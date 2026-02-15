Sing For Greece 2026: хто представить Грецію на Євробаченні?

Адріатична країна незабаром обере свого представника у Відні

14 лютого одразу три країни оберуть свого представника на Євробаченні-2026: першою свій вибір зробить Естонія. Про це повідомляє «Главком».

Греція дебютувала на конкурсі у 1974 році, пропустивши лише сім разів конкурс з різних причин. Свого найбільшого успіху країна досягла у 2005 році, коли Helena Paparizou зі своїм уже легендарним хітом My Number One виборола трофей найпрестижнішого музичного конкурсу Європи.

Профіль Греції на конкурсі Кількість виступів: 45 Дебют країни: 1974 рік (Marinella – Krassi, thalassa ke t' agori mou, 11 місце) Найкращий результат: перше місце (Helena Paparizou – My Number One, 2005 рік) Минулорічний результат: шостє місце (Klavdia – Asteromáta)

Деталі грецького відбору на Євробачення

Історія Греції на Євробаченні є хвилеподібною у 21 столітті. Після періоду 2004-2011 років, де країна постійна була у десятці найкращих, на зміну прийшли непрості роки після 2015-го, коли одразу тричі греки до фіналу не вийшли. Але загалом Греція є однією з найуспішніших на конкурсі, і останні роки це доводять.

Національним відбором для Греції є Sing For Greece. З року в рік його формат видозмінювався, але вирішили організатори зупинитися на моделі з двома півфіналами та фіналом з чотирнадцятьма заявками. Це дає змогу побачити більше матеріалу, який цього року в Греції відзначається доволі високою якістю.

Порядок виступів фіналістів Sing For Greece буде таким:

Stylianos – You & I D3lta – Mad About It Mikay – Labyrinth Marika – Daughters of the Sun Marseaux – Hanomai Good Job Nicky – Dark Side of the Moon Koza Mostra – Bulletproof Stefi – Europa Rosanna Mailan – Alma Evangelia – Paréa Zaf – Asteio Akylas – Ferto Leroybroughtflowers – Sabotage Alexandra Sieti – The Other Side

Голосування за переможця відбувається за системою 50 на 50. Єдиною відмінністю є те, що голоси журі будуть поділені між національними та міжнародними професіоналами.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Akylas – Ferto («Принеси це»)

Akylas – один із найяскравіших нових імен грецької альтернативної сцени, і цього року він буквально підірвав національний відбір. Його пісня Ferto за лічені дні після релізу стала вірусною, зібрала тисячі реакцій у соцмережах і впевнено закріпилася в статусі головного фаворита на перемогу. У фанатських опитуваннях та коментарях саме її найчастіше називають тією заявкою, яка може не просто виграти відбір, а й гучно заявити про Грецію на міжнародному рівні.

Ferto – це ексцентричний електропоп із виразним сатиричним підтекстом і навмисно гротескною подачею. Трек побудований на танцювальному біті, що чергується з напівречитативними фразами й несподіваними інтонаційними акцентами. У ньому є щось від театрального перформансу – це не просто пісня, а концепт, який працює завдяки харизмі артиста. Не дивно, що Akylas активно порівнюють із учасниками минулих Євробачень Tommy Cash та Joost Klein: така ж гра з абсурдом, епатажем і тонкою межою між іронією та серйозністю.

№2. Evangelia – Paréa («Шайка»)

Evangelia – одна з найамбітніших представниць сучасної грецької поп-сцени, яка вже кілька років поспіль намагається здобути квиток на Євробачення. Минулого сезону вона брала участь у національному відборі з піснею Vale і поступилася у напруженій боротьбі співачці Klavdia – результат був максимально близьким, і багато фанатів досі вважають, що Evangelia тоді була за крок від перемоги. Саме тому її повернення цього року виглядає як реванш.

Нова заявка Parea демонструє помітну еволюцію артистки. Якщо раніше вона більше тяжіла до глянцевого середземноморського попу з міжнародним звучанням, то тепер зробила акцент на виразнішій етнічній складовій. У композиції чітко відчуваються традиційні грецькі мотиви – характерні мелодичні ходи, інструментальні відсилки та ритміка, що створює атмосферу справжнього святкового «parea» – компанії друзів, об’єднаних музикою та емоцією. Evangelia знову буде змушена боротися проти потужного складу фіналістів, але можливо цього разу їй вдасться все-таки потрапити на Євробачення.

№3. Good Job Nicky – Dark Side of the Moon («Темна сторона Місяця»)

Good Job Nicky – один із найцікавіших альтернативних артистів сучасної грецької сцени. Син відомого співака Nikos Vertis, він свідомо пішов іншим шляхом, дистанціювавшись від традиційної лаїко-естетики й зробивши ставку на інді-поп, артрок і кінематографічне звучання. Його музика – це про настрій, текстуру й атмосферу, а не про прямолінійні гачки. Участь у національному відборі виглядає для нього не стільки кроком у мейнстрим, скільки спробою принести альтернативу на велику телевізійну сцену.

Це той тип заявки, який не намагається сподобатися одразу всім. Вона радше для уважного слухача, ніж для масового телеглядача. Водночас саме така інтелігентна стриманість може вигідно вирізнити його серед більш гучних і провокативних конкурентів. Good Job Nicky пропонує емоцію замість ефекту, атмосферу замість шоу. Його можуть підтримати журі, але чи проголосують глядачі, стане відомо лише під час фіналу.

Фінал Sing For Greece 2026 розпочнеться о 21:00. Переглянути його можна на телеканалі мовника ETV.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.