Сербія визначила свого представника на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Сербія є одним з найстабільніших учасників Євробачення, потрапивши до 13 фіналів з 17
фото: RTS

Уперше від Сербії поїде гурт, повністю складений з чоловіків

Lavina з піснею Kraj mene («Біля мене») представить Сербію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Сербії на конкурсі 

Кількість виступів: 17

Дебют країни: 2007 рік (Marija Šerifović – Molitva, перемога)

Найкращий результат: перемога (Marija Šerifović – Molitva)

Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Princ – Mila)

Pesma za Evroviziju 26

Фінал сербського національного відбору на Євробачення відбувся у студії RTS Košutnjak у Белграді. Шоу провели Dragana Kosjerina та Kristina Radenković, а в Green Room працював Stefan Popović. Під час фіналу відбулися два інтервал-акти. У першому пролунало попурі з легендарних пісень Євробачення, яке супроводжувалося спеціальною хореографічною постановкою. Серед виконаних композицій були, зокрема, Waterloo, Arcade, Soldi та My Number One. Другим спеціальним гостем став представник Греції на Євробаченні-2026 – Akylas, який виконав свою конкурсну пісню Ferto у яскравому та енергійному номері.

У фіналі змагалися 14 учасників. Переможця визначали за звичною системою голосування: 50% результату сформувало журі, ще 50% – глядацьке голосування.

Перемогу здобув гурт Lavina з піснею Kraj mene, який отримав максимальні 12 балів від журі та переміг і в телеголосуванні (29 759 голосів). Головна фаворитка до початку відбору, Zejna, зі своєю неоднозначною піснею Jugoslavija, де соціалістичне утворення стало метафорою стосунків, посіла друге місце. Третім став гурт з драг-королев Harem Girls, які разом зі співачкою Ivana виконали танцювальну пісню Bom Bom

Підсумкова п’ятірка виглядає так:

  1. LAVINA – Kraj mene, 24 бали
  2. Zejna – Jugoslavija, 16 балів
  3. Harem Girls x Ivana – Bom Bom, 15 балів
  4. Brat Pelin – Fräulein, 14 балів
  5. Zona – Čairi, 10 балів

Виступ представників Сербії на Євробаченні-2026: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Lavina – сербський метал-гурт, заснований у 2020 році. Колектив складається з шести учасників: вокаліста Луки Аранджеловича, клавішника Павла Аранджеловича, гітаристів Павла Самарджича та Андрії Цветановича, басиста Ніколи Петровича та барабанщика Бояна Іліча. Дебютний альбом гурту Odyssey вийшов у жовтні 2022 року. Після релізу Lavina активно виступали на концертах і фестивалях по всій Європі, поступово формуючи власну аудиторію серед шанувальників важкої музики.

До цього гурт уже мав досвід участі у музичних конкурсах. Зокрема, Lavina брали участь у проєкті The Song 18, де представляли Сербію з піснею This Too Will Pass і посіла 12-те місце.

Музичний стиль колективу поєднує прогресивний та сучасний метал із мелодійними елементами. У їхніх композиціях важкі гітарні мелодії поєднуються з атмосферними клавішами й більш ліричними мелодійними фрагментами, що створює контраст між агресивною енергією та емоційністю звучання. 

Нагадаємо, що Сан-Марино відправляє на конкурс до Відня «перевіреного кадра». Senhit з піснею Superstar («Суперзірка») представить країну на Євробаченні-2026.

До слова, на головний музичний конкурс Європи від Італії поїде представник неаполітанської пісні. Sal Da Vinci з піснею Per sempre sì («Назавжди «Так») виступить на Євробаченні-2026 у Відні.

