«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зустріч Мірошниченка з Кіркоровим відбулася у 2008 році
колаж: glavcom.ua

Ведучий зустрівся з Кіркоровим під час репетицій «Євробачення»

Український телеведучий та коментатор «Євробачення» Тимур Мірошниченко згадав про дивну зустріч із російським співаком та путіністом Філіпом Кіркоровим. Від побаченого ведучий завмер. Про це Тимур Мірошниченко розповів в інтерв'ю «ІПсО і Люди», пише «Главком».

Зустріч Мірошниченка з Кіркоровим відбулася ще у 2008 році, коли у «Євробаченні» брала участь співачка Ані Лорак. Пісенний конкурс того року проходив у Белграді, тому українській команді доводилося часто їздити до Москви, де проходила більша частина репетицій.

У Москві Тимур Мірошниченко і зустрів Кіркорова. Однак ту зустріч він називає травмою на все життя. Ведучого вразив зовнішній вигляд путініста. «Ми з оператором познімали, піднімаємося нагору – і перше, що я бачу, це Кіркоров у трико і шкарпетках по коліна. Він стоїть, розмовляє по телефону. Ми просто заклякли. Охорона одразу на нас, а він повертається і каже: «Нічого, нічого. Хай дивляться». Це психологічна травма на все життя», – розповів Мірошниченко.

Крім цього, ведучий прокоментував роботу з Ані Лорак. За його словами, саме тоді співачка здобувала свою популярність та професійно підходила до роботи на сцені в Росії. «Працювалося нормально. Вона вже пройшла саме Євробачення, розуміла, як все працює», – зазначив ведучий.

Нагадаємо, що українська співачка Ані Лорак отримала громадянство РФ. Також 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» Ані Лорак. У 2014 році, на початку російсько-української війни, Ані Лорак почала активно виступати в Росії та згодом переїхала до Москви. Після 24 лютого 2022 року вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, залишилася жити в країні-агресорі та отримала російське громадянство.

Водночас у серпні 2015 року Кіркорова було внесено до бази Миротворець за свідоме багаторазове порушення державного кордону України з метою в'їзду в окупований Крим. Також він брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України. Так, у 2021 році Кіркорову було заборонено приїжджати до України: 

Теги: Євробачення Ані Лорак Кіркоров телеведучий

