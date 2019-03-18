Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет



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Леонардо Ди Каприо

С Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Ниной Агдал актер расстался, когда каждой из них было по 25 лет

44-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо - один из самых завидных холостяков в Голливуде. Знаменитый сердцеед предпочитает встречаться только с молодыми девушками.

Пользователь портала Reddit провел исследование и выяснил, что актер влюбляется в девушек не старше 25 лет. Фолловер TrustLittleBrother ответственно подошел к поставленной задаче.

Он составил график, на котором указал возраст самого Леонардо и его возлюбленных. В результате выяснилось, что ДиКаприо никогда не был замечен в отношениях с девушками, которым бы уже исполнилось больше 25 лет.

Интересно оборвались три романа звезды. С Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Ниной Агдал актер расстался, когда каждой из них было по 25 лет.

Пользователь Reddit выявил и другую необычную закономерность. Как оказалось, звездный актер предпочитает блондинок. Кроме этого, все его пассии были связаны с модельным миром и пытались построить карьеру в кино.

Сейчас Леонардо ДиКаприо встречается с 21-летней Камилой Морроне, обладательницей темных волос.