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    Шоу-биз

    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет

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    Леонардо Ди Каприо - Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо

    С Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Ниной Агдал актер расстался, когда каждой из них было по 25 лет

    44-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо - один из самых завидных холостяков в Голливуде. Знаменитый сердцеед предпочитает встречаться только с молодыми девушками.

    Пользователь портала Reddit провел исследование и выяснил, что актер влюбляется в девушек не старше 25 лет. Фолловер TrustLittleBrother ответственно подошел к поставленной задаче.

    Он составил график, на котором указал возраст самого Леонардо и его возлюбленных. В результате выяснилось, что ДиКаприо никогда не был замечен в отношениях с девушками, которым бы уже исполнилось больше 25 лет.

    Интересно оборвались три романа звезды. С Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Ниной Агдал актер расстался, когда каждой из них было по 25 лет.

    Пользователь Reddit выявил и другую необычную закономерность. Как оказалось, звездный актер предпочитает блондинок. Кроме этого, все его пассии были связаны с модельным миром и пытались построить карьеру в кино.

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    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет
    Леонардо Ди Каприо избегает романов с девушками старше 25 лет

    Сейчас Леонардо ДиКаприо встречается с 21-летней Камилой Морроне, обладательницей темных волос.

    кино актер
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