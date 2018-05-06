Леся Никитюк представит мультфильм «Монстры на каникулах 3» в Каннах
- Сьогодні, 10:01
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Леся Никитюк
Украинская телеведущая озвучила одну из главных героинь мультфильма
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с Геннди Тартаковски и главными актерами дубляжа выйдут на красную дорожку в Каннах и презентуют на широком экране мультфильм «Монстры на каникулах 3».
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, которую озвучила Леся Никитюк.
Но новая пассия отца очень не нравится его дочке Мэвис, и она решает во что бы то ни стало разлучить влюблённых. Однако самое ужасное ещё впереди, ведь Эрика — потомок Ван Хельсинга, заклятого врага Дракулы и всех монстров.
На украинские экраны мультфильм выйдет 12 июля.