Леся Никитюк представит мультфильм «Монстры на каникулах 3» в Каннах

Украинская телеведущая озвучила одну из главных героинь мультфильма

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с Геннди Тартаковски и главными актерами дубляжа выйдут на красную дорожку в Каннах и презентуют на широком экране мультфильм «Монстры на каникулах 3». На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере,



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая озвучила одну из главных героинь мультфильма

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с Геннди Тартаковски и главными актерами дубляжа выйдут на красную дорожку в Каннах и презентуют на широком экране мультфильм «Монстры на каникулах 3».

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, которую озвучила Леся Никитюк.

Но новая пассия отца очень не нравится его дочке Мэвис, и она решает во что бы то ни стало разлучить влюблённых. Однако самое ужасное ещё впереди, ведь Эрика — потомок Ван Хельсинга, заклятого врага Дракулы и всех монстров.

На украинские экраны мультфильм выйдет 12 июля.



