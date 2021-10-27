Лежит красиво. Дорофеева снялась в эффектной фотосессии для Vogue

Артистка позировала в платье с глубоким декольте

Знаменитая украинская поп-звезда Надя Дорофеева снялась в чувственной фотосессии для ноябрьского выпуска украинского модного глянца Vogue.

Одним кадром и видео из черно-белой фотосессии исполнительница поделилась со своими фанатами в Instagram-блоге. С созданием образа Наде помогали продюсер Марина Шишкина, визажист Ольга Остапчук, парикмахер Павел Лотник и стилист Анна Гончарова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дорофееву одели в черное миди-платье на бретелях с глубоким декольте. На фото певица лежит, опершись на руки, а искусственно созданный ветер раздувает ее волосы и подол наряда.

Образ дополнили браслетами на руке и ноге, а также цепочкой на шее. Фотограф поймал момент, когда модель искренне смеялась.

«Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue», – написала Надя.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.