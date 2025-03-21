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Ліна Костенко зачитала свої вірші (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ліні Костенко виповнилося 95 років
фото: скріншот з відео

Письменниця зачитала вірші «Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?» і «Ти знов прийшла, моя печальна музо»

Українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, після святкування ювілею зачитала два вірші. Відповідне відео оприлюднив український поет і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович, інформує «Главком».

«19.03.2025, перед приходом гостей я попросив Ліну Костенко прочитати два вірші…», – підписав відео Малкович.

Ліна Костенко зачитала два власних вірші: «Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?» і «Ти знов прийшла, моя печальна музо».

Нагадаємо, 19 березня, свій ювілей відзначала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 95 років.

Зауважимо, що Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, свій день народження відсвяткувала у колі відомих українців. Нардеп Княжицький показав фото, на якому вони всі зібралися за столом, щоб привітати Ліну Костенко з днем народження. На світлині були присутні народний депутат Микола Княжицький, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук, співак Святослав Вакарчук, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська.

До слова, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, розповіла, як почувається мати: «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві».

Зокрема, у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси та письменниці Ліни Костенко. Автором скульптури став відомий львівський митець Ярослав Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року.

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Теги: Ліна Костенко Іван Малкович день народження ювілей письменниця

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