Лободу заподозрили в третьей беременности из-за слов дочки (видео)



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37-летняя Лобода в прошлом году стала мамой во второй раз instagram.com/lobodaofficial/

На днях певица дала повод думать, что скоро у ее наследниц может появиться братик или сестренка

На днях, 37-летняя Лобода делилась снимками, на которых запечатлена беременной. Это насторожило ее фанатов. А новое видео навело их на мысли, что певица беременна в третий раз.

В кадре девушка ласково обнимает старшую дочь, которая говорит, что хочет маленького братика. «Так, тихо!» – осекла ее Светлана и закончила снимать ролик. «Ой, мама, ой», – так подписала видео артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Дек 2019 в 1:34 PST

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Многие поддержали Евангелину и стали писать, что Лободе действительно стоит родить еще одного малыша.

Напомним, Светлана Лобода в прошлом году стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только восьмилетнюю Евангелину, но и малышку Тильду. Если отцом старшей девочки является танцор Андрей Царь, то имя папы второго ребенка звезда скрывает. Однако уже давно ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Время от времени артистка подогревает слухи о романе с ним.