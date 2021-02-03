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    Шоу-биз

    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту

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    <p>Лицо 19-летней Яэль Шелбия из Израиля признали самым красивым</p> <div></div> - Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту

    Лицо 19-летней Яэль Шелбия из Израиля признали самым красивым

    Красавица старается стойко переносить и подарки судьбы, и ее тяготы

    19-летняя Яэль Шелбия из Израиля сильно удивилась, когда ее назвали девушкой с самым красивым лицом. Ведь она даже не знала, что ее включили в состав конкурсанток. Рейтинг составил развлекательный ресурс TC Candler совместно с Independent Critics

    Модель с миндалевидными голубыми глазами и чувственными губами призналась, что не знает, почему ее выбрали. Но отметила, что, по ее мнению, делает человека привлекательным, пишет Daily Star

    Это очень вдохновляюще и приятно. Не знаю, почему они выбрали меня. Я считаю, что красота индивидуальна и все женщины красивы. <...> Красивым человека делает доброта, скромность и позитивность. Когда ты хороший — это видно по глазам, они никогда не врут.

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    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту
    Лучшие фото 19-летней модели, которую возненавидели за ее красоту

    После победы Яэль получила мощную поддержку со стороны пользователей. Но чего она никак не ожидала, так это еще и лавину ненависти, которая на нее обрушилась. Хейтеры стали писать ей издевательские, оскорбительные комментарии, критикуя внешность. Однако девушка старается стойко переносить их атаки

    На красавицу после конкурса подписалось еще 200 тысяч человек, которые с удовольствием любуются ее внешностью в Инстаграме, где уже 1,2 миллиона фолловеров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

     Читайте также: 22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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