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    Шоу-биз

    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню

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    Мадонна - Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна

    Звезда исполнит две композиции, одна из которых популярный хит, а вторая станет сюрпризом для фанатов

    Американская поп-дива Мадонна намерена представить зрителям «Евровидения» свою новую песню. Выяснилось, что певица выступит с двумя номерами — она исполнит одну свою знаменитую композицию и одну из нового альбома.

    Как сообщает Holywood Reporter, сопровождать звезду на конкурс будет команда из 160 человек.

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    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню
    Мадонна представит на «Евровидении» новую песню

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    Стоит подчеркнуть, что выступление Мадонны обойдется организаторам в 1 миллион долларов. Это стало возможно благодаря спонсорской помощи миллиардера Сильвана Адамса. Организаторы пояснили, что бизнесмен счел важным приглашение знаменитости такого масштаба в Тель-Авив.

    Издание отмечает, что Адамс - еврейско-канадский филантроп, который финансировал крупномасштабные мероприятия и концерты в течение последних нескольких лет, чтобы поддержать Израиль и побороть протестные движения.

    Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».

    Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.

     Читайте также: «Заробитчанка» Maruv выпустила клип на песню Siren Song

     

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