Мадонна представит на «Евровидении» новую песню



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Мадонна

Звезда исполнит две композиции, одна из которых популярный хит, а вторая станет сюрпризом для фанатов

Американская поп-дива Мадонна намерена представить зрителям «Евровидения» свою новую песню. Выяснилось, что певица выступит с двумя номерами — она исполнит одну свою знаменитую композицию и одну из нового альбома.

Как сообщает Holywood Reporter, сопровождать звезду на конкурс будет команда из 160 человек.

Стоит подчеркнуть, что выступление Мадонны обойдется организаторам в 1 миллион долларов. Это стало возможно благодаря спонсорской помощи миллиардера Сильвана Адамса. Организаторы пояснили, что бизнесмен счел важным приглашение знаменитости такого масштаба в Тель-Авив.

Издание отмечает, что Адамс - еврейско-канадский филантроп, который финансировал крупномасштабные мероприятия и концерты в течение последних нескольких лет, чтобы поддержать Израиль и побороть протестные движения.

Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».

Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.