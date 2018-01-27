Мадонна продолжает шокировать фолловеров: Певица записала провокационное видео в нетрезвом состоянии

Пользователи раскритиковали видеоролик с дня рождения приемной дочери

Фолловеры еще не успели отойти от селфи Мадонны с голой грудью, как певица тут же опубликовала новый, еще более провокационный пост. Поп-королева поделилась видео со дня рождения приемной дочери Чифундо Мерси Джеймс, которое вызвало массу критики со стороны пользователей. В коротком ролике Мадонна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

Пользователи раскритиковали видеоролик с дня рождения приемной дочери

Фолловеры еще не успели отойти от селфи Мадонны с голой грудью, как певица тут же опубликовала новый, еще более провокационный пост. Поп-королева поделилась видео со дня рождения приемной дочери Чифундо Мерси Джеймс, которое вызвало массу критики со стороны пользователей.

В коротком ролике Мадонна в заметно весьма нетрезвом виде изобразила беременную, при этом выпивая шампанское. Она также заявила, что алкоголь должен успокоить ребенка.

«Сейчас мне не хочется, чтобы ребенок много двигался, поэтому выпью немного шампанского», — прокомментировала свои действия звезда. Parenting Wisdom at. Mercy James B-Day Party! @louisvuitton @vhils #artforfreedom #lisbon Публикация от Madonna (@madonna) Янв 27, 2018 at 10:47 PST Затем Мадонна предложила всем, кто смотрит видео, последовать ее примеру, и добавила, что собирается дать будущему малышу имя Граффити. В комментариях на звезду обрушился шквал возмущения и осуждения. Фолловеры назвали ее ужасной матерью, которая подает отвратительный пример детям, а некоторые вовсе решили, что певица находилась не только в алкогольном опьянении, но и под действием наркотических веществ. Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. Фанаты за Мадонну отвечали на критику, заявляя, что это всего навсего юмор и сарказм.

Джерело: graziamagazine.ru