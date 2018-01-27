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    Мадонна продолжает шокировать фолловеров: Певица записала провокационное видео в нетрезвом состоянии

    Пользователи раскритиковали видеоролик с дня рождения приемной дочери
    Фолловеры еще не успели отойти от селфи Мадонны с голой грудью, как певица тут же опубликовала новый, еще более провокационный пост. Поп-королева поделилась видео со дня рождения приемной дочери Чифундо Мерси Джеймс, которое вызвало массу критики со стороны пользователей. В коротком ролике Мадонна
    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Мадонна
    Мадонна

    Пользователи раскритиковали видеоролик с дня рождения приемной дочери

    Фолловеры еще не успели отойти от селфи Мадонны с голой грудью, как певица тут же опубликовала новый, еще более провокационный пост. Поп-королева поделилась видео со дня рождения приемной дочери Чифундо Мерси Джеймс, которое вызвало массу критики со стороны пользователей.

    В коротком ролике Мадонна в заметно весьма нетрезвом виде изобразила беременную, при этом выпивая шампанское. Она также заявила, что алкоголь должен успокоить ребенка.

    «Сейчас мне не хочется, чтобы ребенок много двигался, поэтому выпью немного шампанского», — прокомментировала свои действия звезда.

    Parenting Wisdom at. Mercy James B-Day Party! @louisvuitton @vhils #artforfreedom #lisbon

    Публикация от Madonna (@madonna)

    Затем Мадонна предложила всем, кто смотрит видео, последовать ее примеру, и добавила, что собирается дать будущему малышу имя Граффити. В комментариях на звезду обрушился шквал возмущения и осуждения. Фолловеры назвали ее ужасной матерью, которая подает отвратительный пример детям, а некоторые вовсе решили, что певица находилась не только в алкогольном опьянении, но и под действием наркотических веществ.

    Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. Фанаты за Мадонну отвечали на критику, заявляя, что это всего навсего юмор и сарказм.

    Джерело: graziamagazine.ru

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