Мадонна продолжает шокировать фолловеров: Певица записала провокационное видео в нетрезвом состоянии
- Сьогодні, 13:38
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Пользователи раскритиковали видеоролик с дня рождения приемной дочери
Фолловеры еще не успели отойти от селфи Мадонны с голой грудью, как певица тут же опубликовала новый, еще более провокационный пост. Поп-королева поделилась видео со дня рождения приемной дочери Чифундо Мерси Джеймс, которое вызвало массу критики со стороны пользователей.
«Сейчас мне не хочется, чтобы ребенок много двигался, поэтому выпью немного шампанского», — прокомментировала свои действия звезда.
Затем Мадонна предложила всем, кто смотрит видео, последовать ее примеру, и добавила, что собирается дать будущему малышу имя Граффити. В комментариях на звезду обрушился шквал возмущения и осуждения. Фолловеры назвали ее ужасной матерью, которая подает отвратительный пример детям, а некоторые вовсе решили, что певица находилась не только в алкогольном опьянении, но и под действием наркотических веществ.
Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. Фанаты за Мадонну отвечали на критику, заявляя, что это всего навсего юмор и сарказм.
Джерело: graziamagazine.ru