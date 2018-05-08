Кристина Агилера заявила, что никогда не вернется в вокальное шоу The Voice

Кристина Агилера наконец-то порадовала поклонников новой музыкой

В интервью Billboard Кристина рассказала не только о планах на новый альбом, но и о том периоде, когда вместе с Адамом Левином, Блейком Шелтоном и Си Ло была судьей шоу «Голос» (The Voice) – поведав ряд не слишком приятных подробностей. В интервью Billboard Кристина категорично заявила, что в The Voice больше никогда не вернется,



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Кристина Агилера наконец-то порадовала поклонников новой музыкой

В интервью Billboard Кристина рассказала не только о планах на новый альбом, но и о том периоде, когда вместе с Адамом Левином, Блейком Шелтоном и Си Ло была судьей шоу «Голос» (The Voice) – поведав ряд не слишком приятных подробностей.

В интервью Billboard Кристина категорично заявила, что в The Voice больше никогда не вернется, хотя посвященное поиску вокальных талантов шоу живее всех живых и по-прежнему пользуется популярностью.

«Голос» превратился в нечто совсем не то, на что я подписывалась в первом сезоне… Я осознала, что музыка отошла на задний план, а на первый план вышла цель снять хорошее ТВ-шоу, «выдоить» более драматичную историю. Выбирая эту сферу, я не собиралась становиться ведущей ТВ-шоу и следовать всем этим правилам… Особенно потому, что я женщина: мне говорили, что вот это носить нельзя, это говорить нельзя. И в итоге дошло до того, что единственным способом самовыражения на шоу для меня стали одежда, макияж, прическа. Это была моя единственная отдушина», - отметила певица.

Джерело: popcornnews