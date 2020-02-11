Рианна продемонстрировала ножки в коротком мини



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Артистка выбрала черное мини-платье с огромным воланом на плечах

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В последнее время певица появляется там нечасто.

Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах. Рианна также рассказала, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.

«Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку», - заявила поп-звезда.

Позже она не сдержалась и раскрыла тайну – это будет дуэт с американским рэпером Фарреллом Уильямсом.

Что касается самого Дня влюбленных, то Рианна посоветовала одиноким девушкам не огорчаться. Певица считает, что лучше всего будет купить новый комплект нижнего белья и побаловать себя чем-то вкусным.