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    Рианна продемонстрировала ножки в коротком мини

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    Рианна продемонстрировала ножки в коротком мини

    Артистка выбрала черное мини-платье с огромным воланом на плечах

    Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В последнее время певица появляется там нечасто.

    Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах. Рианна также рассказала, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.

    «Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку», - заявила поп-звезда.

    Позже она не сдержалась и раскрыла тайну – это будет дуэт с американским рэпером Фарреллом Уильямсом.

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    Рианна продемонстрировала ножки в коротком мини
    Рианна продемонстрировала ножки в коротком мини

    Что касается самого Дня влюбленных, то Рианна посоветовала одиноким девушкам не огорчаться. Певица считает, что лучше всего будет купить новый комплект нижнего белья и побаловать себя чем-то вкусным.

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