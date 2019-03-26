Стало известно, кто заменит Константина Боровского в проекте «Топ-модель по-украински»



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1 апреля стартуют съемки третьего сезона модельного реалити

Полгода фанаты проекта «Топ-модели по-украински» пытались выяснить, кто же станет новым экспертом реалити. Как удалось узнать Scotch, экспертом, который заменит Константина Боровского, стал дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

Руководитель проекта «Топ-модель по-украински» Алена Звирык рассказала, почему лидер группы «Агонь» не будет принимать участие в съемках нового сезона и почему продюсеры модельного реалити начали сотрудничество с Демчинским.

«Когда мы начинали готовиться к первому сезону «Топ-модели по-украински», сезону, в котором появились парни, перед нами встала задача: найти эксперта в мужской моде. Так в команде проекта появился дизайнер и участник группы «Агонь» Костя Боровский. Он создает мужские коллекции, разбирается в уличной моде. Костя был с нами два сезона. Но в этом году зрители «Топ-модели по-украински» проголосовали за женский сезон. Поэтому эксперта пришлось заменить. И найти кого-то, кто не просто разбирается в женской моде, но и сможет обучить полезным модельным навыкам наших участниц», - отметила Звирык.

Также, Алена рассказала, как проходили кастинги на роль нового эксперта проекта.

«Кастинг на роль нового эксперта был действительно большим, мы отсмотрели множество претендентов. Была даже неожиданная идея взять человека, который не имеет прямого отношения к моде – не дизайнера и не фотографа, а... спортсмена или тренера. Человека, который поможет вылепить идеальную модель. Поэтому кроме творческих людей из мира моды мы прослушивали фитнес-тренеров и даже тренеров по личностному росту. Но мода все равно взяла верх. Хотя в нашем новом эксперте – Вове Демчинском – сошлись качества, которые мы искали. Кроме моды он интересуется музыкой, увлекается спортом. Это человек, у которого наметан глаз на моделей, лица, фактуры.

Вова – очень творческий человек. Он знает, как создавать одежду, музыку, перфомансы. Володя экспериментатор, ему нравится эпатаж и новые лица. Когда мы общались на кастингах, он говорил, что не очень любит работать с одними и теми же моделями, постоянно находится в поиске новых лиц, ему нравится их открывать. В общем, его стремление найти особенных моделей идеально совпадает с нашим. Думаю, Вова поможет открыть девочку, которая не просто запомнится зрителям, но и станет новым лицом на украинских и мировых подиумах», - отметила руководитель проекта Нового канала.

Стоит отметить, что Владимир Демчинский уже знаком с проектом «Топ-модели по-украински».

Как дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир появлялся в обоих сезонах «Топ-модели по-украински». В финале первого он проводил среди парней конкурс. И в итоге половина ребят приняли участие в одном из его показов. Во втором мы пригласили Демчинского как эксперта на испытание «Антиспам».

Сам дизайнер прокомментировал свое участие в проекте в качестве эксперта так:

«Изначально я скептически относился к проекту, но когда принял в нем участие, увидел внутреннюю кухню, познакомился с командой, то понял: здесь действительно ищут и находят новые лица! И когда мне предложили пойти на пробы, подумал, почему бы и нет. С одной стороны, это совершенно новый для меня опыт. А с другой – абсолютно моя модная сфера. Пазл сложился.

На проекте я хочу найти новую легенду. Новый образ. Новую Милу Йовович – девушку, которая обладает всеми аутентичными украинскими качествами, но, в то же время, подходит под мировые тренды».