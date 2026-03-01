Головна Скотч Шоу-біз
Ірину Білик пограбували в Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Співачка не поділилася подробицями інциденту і не повідомила, що зникло
фото з відкритих джерел

Неприємна подія сталася під час туру артистки в Європі

Відома співачка, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. Як інформує «Главком», у своєму Instagram артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

«Було все: сцени, емоції, овації… І навіть пограбування в Мілані», – підписала кадр Білик.

Ірину Білик пограбували в Європі фото 1

Співачка не поділилася подробицями інциденту і не повідомила, що зникло.

Проте Ірина Білик додала, що ця неприємна подія не зіпсувала її найближчих планів. Тож вона продовжує свої виступи разом з командою.

«Жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європо, дякую за ці зустрічі. Це було сильно», – звернулася артистка до прихильників.

Нагадаємо, Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». У новому кліпі співачка показалася в цікавих образах. У кадрі співачка на початку з’явилася у рожевому костюмі, а згодом показалася в образі з рожевим волоссям. У другій частині кліпу Ірина Білик вже була одягнена у блакитні кольори.

Також повідомлялося, що вагітна українська співачка Аліна Гросу приховувала стать своєї майбутньої дитини від хрещеної Ірини Білик. Співачка зізналася, чому не хотіла засмучувати зіркову хрещену. Аліна Гросу розповіла, що її хрещена співачка Ірина Білик помилилася в тому що в неї буде дівчинка.

Теги: пограбування Ірина Білик співачка

