Після відключення Starlink окупанти втратили стабільний зв’язок – ГУР

Російські військові намагаються перейти на власні супутникові системи, але скаржаться на низьку якість зв’язку

Воєнна розвідка України зафіксувала відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink у російських окупаційних військах уздовж усієї лінії бойового зіткнення, що вже спричинило проблеми з координацією підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними відомства, російські військові намагаються використовувати альтернативні системи зв’язку, однак вони не забезпечують належної якості передачі даних.

У перехоплених розмовах окупанти скаржаться на російські супутникові термінали. «Просто насколько я знаю, такой «газпром»(ред. – термінал зв’язку), это ****, ****», – каже один із військових, оцінюючи роботу системи.

Розвідка зазначає, що навіть за наявності альтернатив користуватися ними у бойових умовах складно. «У соседей терминал «газпром», работает на «газпромах», как принял», – йдеться в іншому перехопленні. Водночас окупанти визнають, що обладнання не забезпечує стабільної відеотрансляції на командні пункти: «Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям… и трансляцию не вывозило».

За інформацією ГУР, термінали «газпром» працюють через супутники серії «Ямал», яких недостатньо для повного покриття фронту, адже основний ресурс цієї системи використовується на території РФ. Крім того, оператор цих супутників перебуває під міжнародними санкціями з 23 лютого 2024 року.

У розвідці наголошують, що проблеми зі зв’язком уже вплинули на взаємодію російських підрозділів, логістику та застосування безпілотних систем різних типів: як наземних, так і повітряних.

Раніше безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили завод «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї РФ – одного з найбільших виробників метанолу в Росії та Європі. Підприємство випускає метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – компоненти, що використовуються у виробництві вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення, через що перебуває під міжнародними санкціями.

За даними джерела у СБУ, на території заводу пролунала серія вибухів, після чого розпочалася евакуація працівників. Попередньо удару зазнала установка виробництва метанолу. У спецслужбі зазначали, що ураження таких об’єктів спрямоване на зниження можливостей російського ВПК забезпечувати армію ресурсами та боєприпасами.