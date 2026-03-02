Головна Скотч Шоу-біз
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Джим Керрі спровокував купу теорій про свою нову зовнішність після виходу у світ
колаж: glavcom.ua

Джим Керрі змусив своїх шанувальників думати про те, що він зробив пластичну операцію

Американський актор та комік Джим Керрі налякав мережу своїм зовнішнім виглядом. Прихильники актора не впізнали Джима Керрі через його «нове» обличчя. Користувачі навіть припустили, що на сцені з'явився двійник актора, а не він сам, пише «Главком».

Нещодавно Джим Керрі з'явився на 51-й церемонії вручення премії César Awards у Парижі, де він позував перед камерам та вийшов на сцену, щоб отримати нагороду. Однак глядачі звернули увагу на обличчя 64-річного актора, яке, на їхню думку, змінилося. Деякі користувачі навіть припустили, що актора клонували, підмінили, а на сцену вийшов не він.

фото з відкритих джерел

Були й припущення того, що Керрі виглядає не, як раніше через вікові зміни. Також користувачі звернули увагу на колір очей коміка, який на деяких кадрах також змінюється, що підсилило сумніви глядачів.

  • «Я зазвичай не вірю в ці божевільні історії про заміну знаменитостей чи щось подібне, але це просто не піддається розумінню».
  • «Це не одна і та ж людина. Хто замінив Джима Керрі?»
фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Користувачі припустили, що причиною «нового» обличчя міг бути невдалий похід до косметолога або навіть хірургічні втручання. Водночас затяті шанувальники актора зауважують, що Джим Керрі завжди виступав проти подібних маніпуляцій.

фото з відкритих джерел
  • «В той же день і на тому ж заході, коли було знято друге фото Явно Керрі, тільки після не дуже вдалого походу до косметолога».
  • «Не розумію чого кіпіш підняли, що це не Джим Keppi. Та це він! Немає ніякого двійника чи трійника»
  • «У Джима Керрі змінилось обличчя. Це інший! А до цього моменту всіх все влаштовувало?»
  • «Що не так з Джимом Керрі». «Це не може бути Джим Керрі». Людина просто постаріла».
фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Ще однієї версією, оновленого Джима Керрі було те, що під час заходу на нього по різному потрапляло світло, тому фото та відео були різними. Адже на інших кадрах у Керрі було видно зморшки та його звичайну міміку.

Нагадаємо, Джим Керрі вперше показав свою кохану. Актор зізнався своїй партнерці в коханні прямо зі сцени та показався з обраницею на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар».  Як з’ясувалося, 64-річний Джим Керрі зустрічається акторкою та художницею Мінзі, відомою у Лос-Анджелесі.

США актор голлівудський актор

