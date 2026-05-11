«Було страшно». Євген Рибчинський розповів, як його мати перенесла інсульт

Євген Рибчинський поділився сімейними фото з родиною

Дружина народного артиста Юрія Рибчинського Олександра Рибчинська цьогоріч мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це розповів син жінки, український поет та композитор Євген Рибчинський у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

До Дня матері Євген Рибчинський опублікував допис, де привітав свою найріднішу людину зі святом. Крім цього, поет повідомив, що його мати цього року перенесла інсульт та розповів про його її стан. «Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена. Надзвичайно крута жінка! У всіх сенсах», – написав композитор.

До свого допису поет додав фото з мамою із сімейного архіву. На окремих кадрах Євген Рибчинський показався з батьками та поділився світлинами своєї мами.

Також Юрій Рибчинський привітав Олександру Рибчинську з Днем матері. «В успіху мого легендарного батька її значення неможливо переоцінити. Вона була й залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!» – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у Дрогобичі, що на Львівщині, лікарі врятували дружину народного артиста України, Героя України та поета Юрія Рибчинського. Олександра Рибчинська потрапила до лікарні з ішемічним інсультом. Подружжя вчасно звернулося по медичну допомогу, тож лікарям вдалося допомогти та пролікувати дружину поета Олександру Рибчинську.