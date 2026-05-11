Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Було страшно». Євген Рибчинський розповів, як його мати перенесла інсульт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Юрій Рибчинський зі своєю мамою Олександрою Рибчинською
фото: Іnstagram/ievgen_rybchynskyi

Євген Рибчинський поділився сімейними фото з родиною

Дружина народного артиста Юрія Рибчинського Олександра Рибчинська цьогоріч мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це розповів син жінки, український поет та композитор Євген Рибчинський у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

До Дня матері Євген Рибчинський опублікував допис, де привітав свою найріднішу людину зі святом. Крім цього, поет повідомив, що його мати цього року перенесла інсульт та розповів про його її стан. «Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена. Надзвичайно крута жінка! У всіх сенсах», – написав композитор.

Євген Рибчинський поділився світлинами своєї мами
Євген Рибчинський поділився світлинами своєї мами
фото: Іnstagram/ievgen_rybchynskyi

До свого допису поет додав фото з мамою із сімейного архіву. На окремих кадрах Євген Рибчинський показався з батьками та поділився світлинами своєї мами.

Євген Рибчинський з батьками
Євген Рибчинський з батьками
фото: Іnstagram/ievgen_rybchynskyi

Також Юрій Рибчинський привітав Олександру Рибчинську з Днем матері. «В успіху мого легендарного батька її значення неможливо переоцінити. Вона була й залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!» – йдеться в дописі.

5 фото
На весь екран
Євген Рибчинський поділився сімейними фото
фото: Іnstagram/ievgen_rybchynskyi

Нагадаємо, у Дрогобичі, що на Львівщині, лікарі врятували дружину народного артиста України, Героя України та поета Юрія Рибчинського. Олександра Рибчинська потрапила до лікарні з ішемічним інсультом. Подружжя вчасно звернулося по медичну допомогу, тож лікарям вдалося допомогти та пролікувати дружину поета Олександру Рибчинську.

Читайте також:

Теги: сім'я Юрій Рибчинський інсульт Євген Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
23 квiтня, 13:20
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53

Шоу-біз

«Золоті хіти» Юрія Рибчинського виконав хор Верьовки, поет плакав. Як це було (фото, відео)
«Золоті хіти» Юрія Рибчинського виконав хор Верьовки, поет плакав. Як це було (фото, відео)
«Було страшно». Євген Рибчинський розповів, як його мати перенесла інсульт
«Було страшно». Євген Рибчинський розповів, як його мати перенесла інсульт
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
Олег Винник зізнався, що від нього відвернулося оточення, окрім дружини та сина
Олег Винник зізнався, що від нього відвернулося оточення, окрім дружини та сина
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua