«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США

Ростислав Вонс
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
скриншот з відео Youtube-каналу «Власть vs Влащенко»

Діти генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського живуть у США, аби, зокрема, не стикатися з негативом в Україні через його роботу. За словами очільника компанії, якби вони навчалися в Києві, то «читали б усе й вигрібали». Про це він заявив в інтервʼю Наталії Влащенко, повідомляє «Главком».

Старший син Смілянського навчається у Стенфордському університеті, а молодший – у школі в Нью-Йорку, де живе разом із матір’ю. Гендиректор «Укрпошти» зазначив, що його дружина будує власну кар’єру у США та працює віцепрезиденткою великої американської компанії.

Крім того, Смілянський наголосив, що сім'я прагнула зробити дітей незалежними, а не прив’язаними до статусу чи імені батьків. На його думку, вони мають досягати всього самостійно, хоча батьки їм і допомагають.

Крім того, очільник компанії пригадав, що коли прийшов працювати в «Укрпошту», його знайомі не вірили, що він довго протримається на посаді. Смілянський зізнався, що тоді це було схоже на авантюру і він сам не очікував, що очолюватиме компанію десять років.

Раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що витрачає свою зарплату на освіту у США та знання дітей. За словами посадовця, у власну освіту він вклав понад $200 тис.

Нагадаємо, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що не відчуває дискомфорту через рівень своїх доходів, який за минулий рік склав 11,7 млн грн до вирахування податків. В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він пояснив, що в середньому отримує близько 970 тис. грн на місяць, що в еквіваленті становить приблизно €15 тис.

До слова, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський відверто поділився спогадами про роботу в Росії. Він розповів, як після престижної освіти в американських вишах опинився в епіцентрі пострадянського банкінгу, де йому доводилося інспектувати «зникаючі водорості» та рятувати свиней від холодів.

