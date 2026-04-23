«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США

За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність

Діти генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського живуть у США, аби, зокрема, не стикатися з негативом в Україні через його роботу. За словами очільника компанії, якби вони навчалися в Києві, то «читали б усе й вигрібали». Про це він заявив в інтервʼю Наталії Влащенко, повідомляє «Главком».

Старший син Смілянського навчається у Стенфордському університеті, а молодший – у школі в Нью-Йорку, де живе разом із матір’ю. Гендиректор «Укрпошти» зазначив, що його дружина будує власну кар’єру у США та працює віцепрезиденткою великої американської компанії.

Крім того, Смілянський наголосив, що сім'я прагнула зробити дітей незалежними, а не прив’язаними до статусу чи імені батьків. На його думку, вони мають досягати всього самостійно, хоча батьки їм і допомагають.

Крім того, очільник компанії пригадав, що коли прийшов працювати в «Укрпошту», його знайомі не вірили, що він довго протримається на посаді. Смілянський зізнався, що тоді це було схоже на авантюру і він сам не очікував, що очолюватиме компанію десять років.

